Защита по «делу 26 февраля» ходатайствовала о допросе Чубарова и Чийгоза

В аннексированном Крыму на заседании суда по «делу 26 февраля» адвокаты подали ходатайство о допросе главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова и его заместителя Ахтема Чийгоза. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.

Кроме того, они запросили о получении из Верховного суда Крыма копий протокола заседаний и приговора Ахтему Чийгозу.

Суд взял перерыв для вынесения решения по ходатайствам до 11:00 20 ноября.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Россия 25 октября выдала Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Турции.