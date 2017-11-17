НСЖУ требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси журналиста Шаройко

Национальный союз журналистов Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

«Официальные запросы сейчас направляем в посольство Беларуси в Украине и посольство Украины в Беларуси. Информируем Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», – написал Томиленко.

По его данным, Шаройко задержали 25 октября в Минске. В тот же день в квартире, где проживает журналист со своими женой и дочерью, провели обыск.

«Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси. Павел имеет только государственного адвоката. То есть предоставленного белорусскими властями. О привлечении другого адвоката посольством Украины в Республике Беларусь ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло к жене по почте только через полторы недели», – заявил председатель НСЖУ.

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил о задержании Шаройко утром 17 ноября. Он отметил, что Шаройко работает собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси. Аласания, ссылаясь на неофициальную информацию, заявил, что журналисту предъявлено обвинение в «шпионаже».

Генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин, со своей стороны, рассказал, что Шаройко около двух недель не выходил на связь. А руководитель редакции зарубежной корсети «Украинского радио» Светлана Мялик сообщила со ссылкой на жену журналиста, что увидеться с Шаройко с момента ареста 25 октября не позволяют.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании Шаройко. Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство принимает меры для защиты прав Шаройко.

Информации от правоохранительных органов Беларуси по этому поводу пока нет.