В Крыму хотят открыть фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018

Подконтрольный Кремлю глава Крыма рассматривает возможность создания на аннексированном полуострове фан-зон во время проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в соседней России в 2018 году.

«Обсудили тему помощи крымским футбольным клубам из внебюджетных источников и отдельно обговорили возможность организации фан-зон в Крыму во время Чемпионата мира по футболу – 2018», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соседняя страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.