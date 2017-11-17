Украина просит страны ОЧЭС не признавать документы моряков, выданные в портах Крыма

Украина просит страны-члены Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) не признавать документы моряков, которые выданы в портах аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлении делегации Украины по итогам заседания министров транспорта стран-членов ОЧЭС, опубликованном на сайте министерства инфраструктуры Украины.

«Мы обращаемся к странам Черноморского региона. В случае выявления при осуществлении государственного портового контроля и проверки флага судна, квалификационных документов и удостоверений личности моряков, выданных российскими оккупационными властями Крыма, считать вышеуказанные документы недействительными», – сказано в заявлении.

Украинская сторона также просит применять к членам экипажа таких суден меры, предусмотренные международными нормами и национальным законодательством.

В заявлении говорится, что Россия продолжает контролировать портовые инспекции в портах Крыма и передавать информацию в Черноморскую информационную систему, нарушая нормы Черноморского Меморандума.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило 18 сентября, что в закрытые Украиной порты аннексированного Крыма в августе 2017 года заходили 34 грузовых иностранных судов.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и действия, подрывающие суверенитет страны, а также как нарушение законодательства Украины. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Украина 1 июля начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества.

В ОЧЭС входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.