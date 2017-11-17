Нацполиция проверяет информацию о минировании 12 объектов в Киеве

В управлении Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранители в пятницу, 17 ноября, проверяют информацию о минировании 12 объектов в Киеве.

«Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Лыбидская» и «Святошин», а также в отеле. По указанным адресам прибыли профильные службы. В настоящее время проводится эвакуация граждан», – говорится в сообщении.

По данным полиции, информация о минировании объектов поступила в правоохранителям в течение часа.

«Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории. Все сообщения зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Проводится проверка. Полиция устанавливает личности, тех, кто совершил анонимные звонки», – сообщили в полиции.

На прошлой неделе правоохранители проверяли сообщение о якобы минировании аэропортов в десяти городах Украины, опасных предметов не обнаружили. Впоследствии полиция заявила, что звонки о минировании из «соседнего государства», но не уточнила, о каком именно государстве идет речь.

В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о минировании участились в последние годы. В Киеве часто сообщают о минировании станций метро, торговых центров и других объектов.