Суд в Бельгии отложил решение об экстрадиции отстраненного лидера Каталонии на 4 декабря

Суд в Бельгии отложил решение по поводу ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его правительства. Об этом сообщил его адвокат Пол Бекарт.

По словам Бекарта, следующее заседание суда по экстрадиции Пучдемона и его соратников пройдет 4 декабря.

Конституционный суд Испании 8 ноября отменил декларацию о независимости. Досрочные выборы в регионе назначили на 21 декабря этого года.

В Испании 3 ноября суд выдал ордера на арест Карлеса Пучдемона и четырех его отстраненных министров, которые вместе с ним скрывались от испанского правосудия в Бельгии. Девять других отстраненных членов правительства Каталонии взяли под арест.

Всех их обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, превышении полномочий, неподчинении властям и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями во время референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения независимости.

За независимость Каталонии на референдуме 1 октября высказалось более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники голосования в основном бойкотировали референдум.