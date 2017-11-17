Центр Симферополя 22 ноября останется без теплоснабжения – МинЖКХ Крыма

Центр Симферополя останется без теплоснабжения 22 ноября из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства ЖКХ Крыма.

«22 ноября с 8.00 до 17.00 в центре Симферополя, ограниченном по периметру улицами Воровского, Объездной, Пролетарской, Желябова и Набережной, будет отсутствовать теплоснабжение в связи с ремонтными работами «Крымгаза», – говорится в сообщении.

В октябре в Симферополе по улице Толстого – на участке от улицы Декабристов до улицы Киевской – перекрыли движение в связи с ремонтом тепловых сетей.