Борис Захаров: деоккупация Крыма должна пройти «максимально бескровно»

Деоккупация Крыма должна проходить «максимально бескровно», соблюдая права человека. Такое мнение высказал руководитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров 17 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии.

«Освобождение оккупированной территории – это военная операция, даже если она пройдет без единого выстрела. Потому что там надо поднять флаг Украины, ввести войска и взять под контроль территорию... Просто нужно это провести максимально бескровно и создать все условия для соблюдения прав человека», – заявил Захаров.

Он подчеркнул, что, поскольку Крым не фигурирует в Минских соглашениях, вопрос деоккупации полуострова решается на других площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ, Европарламенте, а также при участии США.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Проект документа Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года, в нем содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».