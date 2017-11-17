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Борис Захаров: деоккупация Крыма должна пройти «максимально бескровно»

Руководитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров

Деоккупация Крыма должна проходить «максимально бескровно», соблюдая права человека. Такое мнение высказал руководитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров 17 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии.

«Освобождение оккупированной территории – это военная операция, даже если она пройдет без единого выстрела. Потому что там надо поднять флаг Украины, ввести войска и взять под контроль территорию... Просто нужно это провести максимально бескровно и создать все условия для соблюдения прав человека», – заявил Захаров.

Он подчеркнул, что, поскольку Крым не фигурирует в Минских соглашениях, вопрос деоккупации полуострова решается на других площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ, Европарламенте, а также при участии США.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Проект документа Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года, в нем содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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