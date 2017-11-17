Российского мэра Ялты планируют выбрать 18 декабря

Конкурс на замещение должности российского мэра Ялты планируют провести 18 декабря. Как сообщает пресс-служба администрации города, решение приняли на заседании горсовета 17 ноября.

По информации ведомства, документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе, принимаются до 11 декабря.

Как сообщили в администрации, в конкурсную комиссию вошли подконтрольная Кремлю управляющая делами Ялтинского горсовета Наталья Исаева, начальник обеспечения деятельности городского совета Ольга Калашникова, а также депутаты горсовета Екатерина Качко и Лери Сванидзе.

Первую замглавы администрации Ялты Елену Сотникову назначили мэром города 31 октября. В ноябре российской горсовет Ялты отменил решение о назначении Сотниковой.

Должность главы администрации Ялты освободилась с июля 2017 года, после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».