Штаб АТО: на Донбассе боевики обстреливают позиции украинских военных из запрещенного оружия

В штабе АТО сообщают, что в зоне боевых действий на Донбассе поддерживаемые Россией боевики ведут «прицельные обстрелы» позиций украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как информирует пресс-центр штаба, на луганском направлении 22 мины 120-миллиметрового калибра боевики выпустили по позициям ВСУ у Железного, еще 3 мины 82-го калибра – у Крымского, также были зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого.

По данным штаба, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли военных у Павлополя.

В группировке «ДНР» обвинили украинских военных в обстреле в направлении Горловки, луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинская сторона 8 раз стреляла в сторону подконтрольных группировке «ЛНР» территорий.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.