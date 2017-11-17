На пляже в Евпатории обнаружили древнее захоронение

На одном из пляжей Евпатории обнаружили древнее захоронение, предположительно ребенка. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба российской администрации города.

Случайный прохожий увидел в песке на одном из центральных пляжей города край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей. Работники обследовали каменный ящик длиной 1 м 20 см говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что по мнению специалистов, захоронение относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на месте нынешней Евпатории.

Как проинформировали в ведомстве, подобные находки в Евпатории обнаружили в конце 70-х годов прошлого века. Тогда при строительстве кафе «Театральное» (сейчас «Колизей») нашли участок некрополя с двумя плитовыми могилами.