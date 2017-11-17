В Косово осудили четырех оппозиционеров за обстрел здания парламента

Суд в Косово приговорил четырех деятелей оппозиции, в том числе депутата парламента, к лишению свободы на сроки от двух до восьми лет за участие в прошлогоднем обстреле здания парламента в столице Приштине с противотанкового гранатомета.

Восьмилетний срок получил депутат от оппозиционной ультранационалистической партии «Vetëvendosje» («Самоопределение») Фрашер Красничи, которая взяла на себя ответственность за обстрел.

Остальные трое осужденных также связаны с этой партией.

Пятый ответчик в этом деле умер год назад, находясь под арестом. Его смерть признали самоубийством, но партия утверждает, что в его задушили.

Нападение на здание парламента Косово произошло 4 августа 2016 года. Двое мотоциклистов, проезжая рядом, выстрелили в нее из гранатомета. Люди не пострадали, здание было легко повреждено.

По словам правоохранителей, целью нападения был срыв голосования в парламенте по ратификации соглашения о границе с соседней Черногорией. Ратификация этого соглашения, которое Косово до сих пор не осуществило, является одной из предпосылок для получения его гражданами безвизового режима с Европейским союзом. Партия «Самоопределение» выступает против этой сделки, утверждая, что в ней говорится о том, чтобы «отдать» Черногории часть территории Косово.

Депутаты от партии «Vetëvendosje» в парламенте много раз срывали заседания законодательного органа с применением раздражающего газа, а ее сторонники митинговали на улицах, выступая против принятия этих соглашений.