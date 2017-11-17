В Симферополе повысили зарплату чиновникам из-за «столичного статуса города»

На сессии подконтрольного Кремлю горсовета Симферополя внесли изменения в постановление о выплате зарплат городским чиновникам из-за «столичного статуса города». Об этом сообщает издание «Крыминформ».

Согласно документу, оклад российского председателя горсовета увеличили с 18,3 тысяч до 23,6 тысяч рублей. Столько же ежемесячно теперь полагается и главе администрации. Ранее оклад для этой должности составлял 15,3 тысяч рублей.

В разделе о денежных поощрениях также изменился размер выплат. Для главы горсовета эта сумма составила свыше 60 тыяч рублей ежемесячно. Его заместителям дополнительно к окладу раз в месяц теперь положено поощрение в 49,4 тысяч рублей при окладе 19,4 тыяч рублей. Депутаты городского совета, работающие на постоянной основе, с окладом 17,8 тысяч рублей отныне имеют право на поощрение в сумме 43,6 тысяч рублей.

На сайте администрации Симферополя нет информации о повышении зарплат чиновникам.

В октября подконтрольное Кремлю правительство Крыма повысило заработную плату симферопольским чиновникам и депутатам на 20 процентов в связи со «столичным статусом города».