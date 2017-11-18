«Таврия» сыграет с новокаховской «Энергией» во Второй лиге чемпионата Украины

Возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграет выездной матч с клубом «Энергия» из Новой Каховки в двадцать втором туре Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщает официальный сайт «Таврии», матч запланирован на 13:00, 18 ноября.

«Последняя игра сезона и мы настраиваемся только на победу, хотим закончить на мажорной ноте. Поставлена задача занять 5 место. Это возможно, при хорошем стечении обстоятельств (результаты других матчей в лиге – КР)», – сказал капитан команды Максим Логвиненко в комментарии Крым.Реалии.

После 21 тура в активе «Таврии» – 32 очка, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

В 20 туре «Таврия» сыграла в ничью с командой «Никополь» из одноименного города.

Футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в Премьер-лиге Украины.

С августа 2016 года на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма.