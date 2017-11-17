Турция отозвала военных с учений НАТО из-за оскорбления президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отзывает 40 своих военнослужащих из компьютерных командно-штабных учений НАТО, которые проходят в Норвегии. По словам президента, причиной является то, что Эрдогана, а также основателя современного турецкого государства Мустафу Кемаля Ататюрка на учениях изобразили как «противников».

В Норвегии и в НАТО извинились за инцидент, который назвали «причинением обиды».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, извинившись, сказал, что инцидент стал следствием действий одного человека и не отражает позицию Североатлантического союза. «Мы высоко ценим Турцию как члена НАТО, которая вносит важный вклад в безопасность всех союзников», – сказал он.

Руководитель НАТО добавил, что технический работник на учениях, который это изобразил, был гражданским подрядчиком, не имевшим отношения к союзу НАТО. Его сразу отстранили от работы на учениях. По словам Столтенберга, возможное наказание ему определит Норвегия.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также выразил сожаление по поводу инцидента, заявив, что оно не отражает взглядов или политики его страны. «Турция – важный союзник в НАТО, и мы ценим наше хорошее сотрудничество», – сказал он.

По словам Бакке-Йенсена, в деле осуществят тщательное расследование и по его результатам «примут надлежащие меры».

В Турции государственное агентство «Анадолу» сообщило, что на учениях портрет Ататюрка был использован как изображение противника в одном из учебных сценариев, а в другом сценарии в качестве виртуального коллаборанта «лидером иностранного государства» использовали портрет Эрдогана.

По данным агентства, технический работник, который использовал портрет Ататюрка для изображения «врага», не знал, кто на нем изображен, и потом извинился.

В Турции оскорбление Ататюрка является уголовным преступлением.