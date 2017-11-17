В центре Симферополя ограничат движение транспорта 18 ноября

В Симферополе намерены перекрыть центр города из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя со ссылкой на российское управление ГИБДД МВД по Крыму.

«Будет ограничено движение транспорта с 00:00 до 16:00 по ул. Киевской: от площади Московской до пересечения улиц Киевской и Никанорова в сторону въезда в город Симферополь со стороны города Джанкоя; от пересечения бульвара Франко и ул. Куйбышева до пересечения улиц Куйбышева и Февральской», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также планируют перекрыть движение по ул. Дм. Ульянова: от ул. Севастопольская до переулка Гавена.

Полиция рекомендует ограничить выезд на автотранспорте в центр Симферополя.