Правозащитник: поля сражений с Россией за Крым – это дипломатия, политика и право

Дипломатические площадки, политика и право, различные международные суды – современные «поля сражений» с Россией за аннексированный Крым, заявил 17 ноября в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии руководитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров.

«Борьба по возвращению Крыма – это борьба против беспредела. Крым был украден Россией у Украины силовым путем. Эта аннексия – первый прецедент в истории Европы со времен Второй мировой войны. Одним из наиболее действенных механизмов является Европейский суд по правам человека. У Украины сейчас – пять межгосударственных исков против России. А также у нас более 200 дел в Европейском суде по Крыму и Донбассу», – заявил Захаров.

По его словам, существует три уровня решения дел в Европейском суде по вопросу аннексированного Крыма. Речь идет о компенсациях, исполнении решений суда и возможного изменения законодательства в связи с этим прецедентом.

«У нас очень сильные позиции в Европейском суде против России по большинству крымских дел, это может привести к тому, что у России не будет выбора – либо стать страной-изгоем, либо попытаться исправить ситуацию, и таким образом «смягчить удар», – добавил правозащитник.

В июле 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Украина передала в Международный суд ООН в Гааге доказательства агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».