В России раскритиковали изменения в закон Украины о статусе ветеранов

В России раскритиковали изменения в закон о статусе ветеранов войны, которые были приняты недавно в Украине, но еще не вступили в силу.

В Министерстве иностранных дел России «с сожалением» отметили, что из прежнего текста закона изъяли упоминания о советско-российском термине «Великая Отечественная война», заменив его на Вторую мировую войну.

«Это вопиющее проявление политики киевской власти, направленной на насильственное стирание исторического будущего своей собственной страны. Среди других таких шагов - демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет «георгиевских ленточек», – заявили в российском министерстве.

Там также обратили внимание, что новый закон, который приравнивает ветеранов и героев «Великой Отечественной войны» и участников Майдана. «Все это является оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, защищавших свою Родину, свои дома и семьи, а также неуважением к ветеранам, которые живут сейчас», – заявили в Москве.

Верховная Рада Украину 14 ноября приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Этот законодательный акт должен распространить статус на участников боевых действий, среди которых сейчас есть и участники Второй мировой войны, а также на лиц, которые во время событий Революции достоинства получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности (те, чьи повреждения привели к инвалидности, уже действующим законом приравнены к инвалидам войны).

Таким лицам также установлен отдельный новый статус пострадавших участников Революции достоинства. Действие этих изменений не распространяется на силовиков, пострадавших тогда при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, в тексте закона, впервые принятого еще в 1993 году, советско-российский термин «Великая Отечественная война», обозначающий советско-германскую войну 1941-45 годов, заменены на более широкий термин «Вторая мировая война», которая для Украины началась еще в 1939 года после советско-нацистских договоренностей о разделе тогдашней территории Польши.

17 ноября этот закон подписал председатель Верховной Рады Украины, его передали на подпись президенту Украины.

В России, где культ «Победы в Великой Отечественной войне» с его атрибутикой введен на государственном уровне, резко критикуют шаги постсоветских стран, направленные на отдаление от таких позиций.

В Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», согласно которым были демонтированы памятники деятелям таких режимов и изменены названия улиц и городов. Отдельным законом уже в мае 2017 года была запрещена и насаждаемая Москвой «георгиевская ленточка», которая стала символом нынешней гибридной агрессии России против Украины.