Россия снова наложила вето на попытку продолжить следствие по химическому оружию в Сирии

Россия второй раз за два дня воспользовалась правом вето в Совете безопасности ООН и заблокировала новую попытку продлить мандат на расследование использования химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Компромиссное предложение продлить мандат на расследование хотя бы на месяц, чтобы за это время провести дискуссии о его продлении на более долгий срок, выдвинула Япония.

Накануне этого голосования Москва заявляла в Совете безопасности, что продление мандата на месяц «не имеет смысла».

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности, имеющих право вето.Российское предложение предусматривает коренную перестройку следственного механизма.

Россия, важнейший союзник президента Сирии Башара Асада, уже ветировала девять резолюций Совбеза по гражданской войне в Сирии.

Британский посол ООН Мэтью Рикрофт 15 ноября этого года предостерегал, что в случае завершения мандата расследования «единственными победителями будут люди, которые хотят использовать химическое оружие в Сирии».

Российский посол в ООН Василий Небензя считает, что завершение расследования «может направить плохой сигнал, но то, как проведено расследование, направляет еще худший».

Общий механизм расследования применения химическго оружия в Сирии был создан Советом безопасности ООН в 2015 году.