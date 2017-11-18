В Санкт-Петербурге пройдет пикет в поддержку крымских татар

В Санкт-Петербурге 18 ноября пройдет традиционная акция участников инициативы «Стратегия-18» в защиту прав крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщают организаторы акции в социальных сетях.

«Задачей бессрочной акции является привлечение внимания широкой общественности к развязанному российским режимом террору в отношении целого народа – крымских татар... В ночь на 16 ноября был обстрелян дом Джафера Маметова, правозащитнику Заиру Смедля продолжают поступать угрозы, в тот же день прошли обыски у нескольких человек, в том числе у учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне – Пушкино) Ичкинского (ныне – Советского) района Мустафаевой Ленары и ее свекрови Аджер Мустафаевой», – пишут организаторы.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы, чтобы рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.