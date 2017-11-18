В Ялте 18 ноября откроют памятник императору Александру III – СМИ

Памятник российскому императору Александру III откроют 18 ноября в парке Ливадийского дворца в аннексированной Ялте, сообщает «​ТАСС» со ссылкой на директора Ливадийского дворца-музея Ларису Декушеву.

«Открытие памятника – знаковое событие как для Крыма, так и для России в целом. Это позволит россиянам и иностранным гостям Крыма понять тот неоценимый вклад, который внес Александр III в историю Российского государства», – сказала Декушева.

Как сообщали ранее крымские СМИ, автором проекта трехметрового памятника Александру III в Ливадии является народный художник России, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

В марте этого года власти Крыма снесли действующие теннисные корты и танцплощадку для установки памятника императору.

Всероссийский император, отец последнего русского царя Николая II – Александр III умер в Ливадии в ноябре 1894 года по дороге на лечение в Грецию.

Ливадийский дворец был летней резиденцией последнего царя Российской империи Николая II и его семьи. В 1945 году здесь состоялась встреча антигитлеровской коалиции – Ялтинская конференция, на которой присутствовали Сталин, Рузвельт, Черчилль.

С 1974 года музейный комплекс был открыт для посетителей. Ливадийский дворец получил статус одного из семи чудес Украины.