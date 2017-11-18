Крымскотатарский дизайн – Musafir vaqtı

18 ноября в гостях программы «Мусафир вакъты» основатели камерной дизайн студии Razöm – Севиля Нариман-къызы и Анна Куц. Гостьи расскажут о преподавании трехмесячного курса по брендингу дизайн-академии Meat studies. В программе они объяснят подробнее, о том как можно объединить творчество и бизнес. Главный критерий в работе – решение проблем посредством функциональных и эстетических дизайн-решений.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира в Крыму 10:00 – 10:20 (11:00 – 11:20 по киевскому времени). Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии