В Крыму умер глава общественной палаты Севастополя

Подконтрольный Кремлю глава общественной палаты Севастополя контр-адмирал Евгений Халайчев скончался 67-ом году жизни Евгений Халайчев. Об этом написал российский губернатор города Дмитрий Овсянников в Фейсбуке.

«С болью воспринял скорбное сообщение о смерти председателя Общественной палаты города Севастополя, контр-адмирала Евгения Халайчева. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям, сослуживцам и коллегам Евгения Георгиевича. Севастопольская общественность понесла невосполнимую утрату», - написал Овсянников.

Как сообщается на сайте общественной палаты Севастополя, Евгений Халайчев родился 26 апреля 1951 года в Армавире Краснодарского края. В 1974 года окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова по специальности инженер-электромеханик.

С 1974 по 2008 год проходил службу на Черноморском флоте на больших противолодочных кораблях, ракетных крейсерах.

В 2008 году Халайчев уволился в запас с должности начальника Севастопольского гарнизона Черноморского флота

После аннексии Крыма Россией занимал должность инспектора управления Черноморским флотом