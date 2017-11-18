Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за тумана, сообщила 18 ноября пресс-служба российского главка МЧС по Крыму.

«18 ноября 2017 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман)», – сказано в сообщении.

Автомобилистам и пассажирам МЧС рекомендует воздержаться от поездок на переправу до улучшения погоды.

На сайте перевозчика ООО «Морская дирекция» также сообщается, что работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.