Терракотовые «барби» и призрачные туристы – Крымский.Пармезан

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 18 ноября Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему протестная активность в Севастополе снизилась в два с половиной раза? Зачем крымские чиновники пересели на общественный транспорт? Где метро Крыма на карте?

Время эфира в Крыму 18:30 – 19:00 (17:30 – 18:00 по киевскому времени). Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), на средних волнах (549 АМ), а также на сайте Крым.Реалии.