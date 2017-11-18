В Севастополь доставили пассажирское судно «Комета 120М» на достройку

Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», изготовленное на российском судоремонтном заводе «Вымпел» в Ярославской области, доставили в Южную бухту аннексированного Севастополя на достроечные работы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Будущий выход в море скоростной «Кометы» – шаг к повышению туристической привлекательности Севастополя. К работам по достройке судна привлечены севастопольские специалисты», – цитирует пресс-служба российского губернатора города Дмитрия Овсянникова.

В сообщении отмечается, что судно не готово выйти в море на ходовые испытания, поскольку работы по монтажу внутренней и внешней отделки продлятся до февраля следующего года.

Судостроительный завод «Вымпел» сообщил 20 октября о намерениях отправить в аннексированный Крым первое морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» для испытаний в Черном море. Руководство завода планировало поставить в Крым порядка 20 таких суден.

Подконтрольный Кремлю генеральный директор Севастопольского морского порта Сергей Емельянов в октябре заявлял, что приморские города Крыма могут связать пассажирскими катерами. Чиновник считает, что водный транспорт создаст реальную конкуренцию наземному.

В качестве пилотного проекта «Севастопольский морской порт» Емельянов предложил два маршрута – из Севастополя в Ялту и обратно, другой – из Севастополя в Евпаторию.

Сергей Емельянов возглавил предприятие «Севастопольский морской порт» 31 августа по распоряжению российского главы города Дмитрия Овсянникова.