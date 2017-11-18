В Красноперекопском районе Крыма открыли отделение «Юнармии»

В Красноперекопском районе аннексированного Крыма открыли отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщает Крымская служба новостей.

«Главная задача движения – пробудить у подрастающего поколения интерес к истории России, географии и военному делу. В «Юнармию» может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд», – сказано в сообщении.

Штаб местного отделения «Юнармии» возглавил Эдуард Хышов.

Министерство обороны России 24 сентября сообщило, что на территории Южного военного округа России, куда включен и аннексированный Крым, в «Юнармию» приняли 15 тысяч юношей и девушек. На территории округа зарегистрированы более 200 региональных отделений юнармейского движения.



Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».

В молодежном движении декларируют молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов как приоритетные формы деятельности.