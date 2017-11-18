Подавший в отставку премьер Ливана прибыл во Францию

Ливанский премьер-министр Саад Харири, подавший в отставку, прибыл 18 ноября во Францию из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Ливанские телеканалы показали, как Харири выходит из машины и заходит в свой дом в Париже, не разговаривая с журналистами. Вместе с ним была жена. Камеры не зафиксировали ни одного из трех детей премьер-министра.

Харири сегодня должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пытается выступать посредником в регионе с целью предотвратить конфликт интересов в Ливане между силами, поддерживаемыми Ираном, с одной стороны, и Саудовской Аравией – с другой.

Харири объявил об отставке 4 ноября в Саудовской Аравии, после того как покинул Ливан на фоне развертывания политического кризиса.

Президент Ливана Мишель Аун отказался принять Харири, обвинив Саудовскую Аравию в том, что она удерживает Харири против воли. Саад Харири опроверг это обвинение.

Харири пояснил, что его отставка направлена «на положительный толчок» в стране, и предупредит иранское вмешательство, которое, по его словам, разрушает отношения с другими арабскими странами.