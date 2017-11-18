«Таврия» сыграла вничью с новокаховской «Энергией» во Второй лиге чемпионата Украины

В субботу, 18 ноября, возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграл вничью с клубом «Энергия» из Новой Каховки в двадцать втором туре Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 2:2.

В составе «Таврии» в ворота соперника на 32 и 69 минуте забил мяч полузащитник Вадим Воронченко. В составе «Энергии» на 35 минуте – нападающий Дмитрий Шастал, на 47 минуте – нападающий Роман Бочак.

После 22 туров в активе «Таврии» – 33 очка, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

Футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в Премьер-лиге Украины.

С августа 2016 года на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма.