Путин принял участие в открытии памятника российскому царю Александру III в Ялте – СМИ

Президент России Владимир Путин 18 ноября принял участие в открытии памятника российскому царю Александру III на территории Ливадийского дворца в Ялте. Об этом сообщают российские информагенства.

По информации СМИ, на церемонии присутствовали полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

«Александр III любил Россию и верил в нее. И открывая сегодня памятник, мы отдаем должное его делам, свершениям и заслугам. Выражаем свое уважение к неразрывной истории нашей страны, людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству. Уверен, что нынешнее и будущие поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества», – цитирует Путина издание «Крыминформ».

На официальном сайте Кремля нет информации о приезде президента России в аннексированный Крым.

Сообщается, что памятник установлен на месте, где находился Малый Ливадийский дворец, построенный во второй половине XIX века и разрушенный в годы Второй мировой войны. В рабочем кабинете Малого Ливадийского дворца Александр III скончался 20 октября 1894 года.

В марте этого года власти Крыма снесли действующие теннисные корты и танцплощадку для установки памятника императору.

Ливадийский дворец был летней резиденцией последнего царя Российской империи Николая II и его семьи. В 1945 году здесь состоялась встреча антигитлеровской коалиции – Ялтинская конференция, на которой присутствовали Сталин, Рузвельт, Черчилль.

С 1974 года музейный комплекс был открыт для посетителей. Ливадийский дворец получил статус одного из семи чудес Украины.