В Зимбабве десятки тысяч человек митингуют за отставку президента

Десятки тысяч человек митингуют в столице Зимбабве Хараре в поддержку отставки президента Роберта Мугабе. Как сообщает Радіо Свобода, Некоторые из митингующих принесли государственный флаг Зимбабве, другие держат плакаты «Мугабе должен уйти из Зимбабве». Участники акции поют и танцуют.

15 ноября военные Зимбабве захватили власть в результате переворота, взяв 93-летнего Мугабе под домашний арест и задержав некоторых его союзников. По предварительным данным, Мугабе, который был у власти в Зимбабве почти четыре десятилетия, отказывается покидать пост президента.

По сообщениям из Хараре, Мугабе отказывается покинуть свой пост и ведет переговоры с военными. 16 ноября появилась фотография, на которой 93-летний президент изображен с вместе с начальником генерального штаба армии. 17 ноября Мугабе впервые на этой неделе появился на публике, это произошло на выпускной церемонии в столице страны Хараре. Ни о каких заявления лидера мировые информагентства не сообщают.

17 ноября военные заявили об аресте нескольких человек из окружения Мугабе. При этом армейские лидеры утверждают, что их действия не являются переворотом, и не говорят о том, что Мугабе отстранен от власти.

Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.