«Крымэнерго» обнародовало график отключений света на декабрь

В «Крымэнерго» опубликовали график плановых отключений света на полуострове в декабре. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ознакомиться с графиком можно на сайте предприятия.

Накануне российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил, что, согласно подсчетам ведомства, дефицит электроэнергии в зимний период в Крыму может достигнуть 120 мегаватт.

В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.