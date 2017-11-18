В Балаклаве на открытии сезона зимнего плавания вручали коммунистические медали

На городском пляже Балаклавы 18 ноября прошло открытие сезона зимнего плавания «Золотая Балаклава-2017». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, руководителям «Севастопольского клуба зимнего плавания «Морж СССР» вручили медали в честь 100-летия Октябрьской революции.

На открытие сезона коммунисты привели актера в образе Ленина. По словам коммунистов, они планируют приглашать актера-Ленина на многие мероприятия, потому что в этом году исполнилось 100 лет Октябрьской революции.

Также по случаю открытия сезона устроили соревнования-заплыв в Балаклавской бухте на 25 метров для женщин и на 50 метров для мужчин.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.