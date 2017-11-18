Российская прокуратура Крыма вручила предостережение местному активисту – адвокат

Российская прокуратура Крыма 18 ноября вручила предостережение крымскотатарскому активисту Абдуллаху Якубову. Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, активиста предупреждают, чтобы он не нарушал закон о проведении массовых мероприятий.

«Предостережение человеку, который хочет просто работать честно, облагораживать город, в котором он живет и отстаивает своё право на частный и честный бизнес! Абдуллах местный гражданский активист... Вы могли видеть многие его видео-стримы с мест обысков и арестов, судов и пикетов», – написал Курбединов.

На сайте прокуратуры Крыма нет информации о вручении предостережения активисту.

После аннексии Россией Крыма силовики проводят регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».