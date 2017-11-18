Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о «народных дружинах» в Севастополе. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента России.

Согласно документу, предлагается установить порядок приема граждан в «народную дружину», также говорится об ограничениях в отношении граждан, желающих стать внештатными сотрудниками полиции, учредителями «народных дружин».

Также в документе говорится о закреплении права органов местного самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка.

Российские власти Крыма в течение последних трех лет агитируют местных жителей создавать в городах «народные дружины» для помощи правоохранителям.

Весной в администрации Керчи призывали местных жителей создать общественное объединение пожарной охраны, чтобы в последствии пожарники-добровольцы появились в поселках Маяк и Героевское.