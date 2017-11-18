Штаб АТО: на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие, используя минометы и танковое вооружение

В зоне боевых действий на Донбассе пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя, кроме стрелкового оружия, минометы и танковое вооружение.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на луганском направлении поддерживаемые Россией боевики из 120-миллиметровых минометов дважды за сутки обстреляли укрепления сил АТО у Троицкого, с вооружения БМП – возле Луганского и Зайцевого.

Вблизи Водяного сепаратисты неоднократно вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 120-миллиметров, добавили в штабе.

В группировке «ДНР» заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные два раза нарушили перемирие, а луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинская сторона 12 раз стреляла в сторону подконтрольных группировке «ЛНР» территорий.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.