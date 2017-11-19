В Крыму в воскресенье до 16 градусов тепла, местами дожди

В Крыму в воскресенье, 19 ноября, в Крыму ожидается до 16 градусов тепла, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает российское управление МЧС по Крыму.

Ночью в Крыму без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до 11 градусов тепла; днем – до 16 градусов тепла.

В Севастополе 19 ноября без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем – до 15 градусов, добавили в ведомстве.