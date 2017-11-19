Порошенко предложил Дэвиду Линчу обдумать возможность создания кино об украинских военных

Президент Украины Петр Порошенко предложил американскому кинорежиссеру Дэвиду Линчу обдумать возможность создания кино об украинских военных и тех события, которые сейчас происходят в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента по итогам встречи Порошенко с режиссером.

Порошенко поблагодарил Дэвида Линча за решение открыть в Украине представительство благотворительного фонда, который помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия.

Дэвид Линч отметил, что фонд будет оказывать помощь и проводить занятия по трансцендентальной медитации для каждого, кому это необходимо.

Фонд Дэвида Линча был основан в июле 2005 года как некоммерческая образовательная организация, предоставляющая средства молодым людям со всего мира, желающим научиться медитации. На сегодня фонд предоставил гранты на обучение технике трансцендентальной медитации более 70 тысячам молодых людей, входящих в группу риска.

Фонд Дэвида Линча финансирует распространение трансцендентальной медитации через общественные центры обучения медитации, внеурочные программы, антистрессовые программы в больницах.