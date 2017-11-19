Трампу порекомендуют выделить Украине 47 млн долларов на вооружение – СМИ

Президенту США Дональду Трампу будет представлена рекомендация плана финансирования и продажи высокотехнологичных оборонных вооружений Украине на сумму 47 миллионов долларов, сообщает ABC News со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

ABC News заявляет, что план предусматривает предоставление Украине оружия, включая противотанковые ракетные системы «Джавелин».

Представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) 17 ноября сказал ABC, что у ведомства на сегодня «нет сообщений». СНБ решил ранее на этой неделе дать зеленый свет на презентацию пакета помощи, сообщает ABC.

Любое решение по этому вопросу должно быть утверждено Конгрессом США, а также Трампом.

Во время визита в Украину в августе министр обороны США Джим Маттис заявил о своей личной поддержку по поставкам оружия Киеву. Эта позиция существенно отличается от предыдущей администрации Белого дома, которая имела опасения, что поставки оружия могут способствовать эскалации ситуации.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. С апреля 2014 году на части Донбасса продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов. Москва эти обвинения отвергает.

По последним данным ООН, в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10 тысяч человек.