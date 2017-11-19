В Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар

В Санкт-Петербурге соседней России 18 ноября активисты провели одиночные пикеты в поддержку крымских татар и против репрессий в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает общественная инициатива «Стратегия-18» на странице в Фейсбуке.

Активисты вышли на пикеты с национальным флагом крымских татар и плакатами. На них написали призывы к прекращению репрессий в отношении крымских татар, отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Некоторые участники пикетов вспоминали и об Украине. Так, например, на одном из плакатов было написано: «Через страдания крымских татар и украинцев бывший курорт Крым превращается в военную базу».

Кроме этого, некоторые активисты призывали к бойкоту Чемпионата мира по футболу, который будет принимать Россия летом 2018 года, освобождению украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова и других политузников Кремля.

К одному из активистов, который на Невском проспекте держал в руке украинский флаг, подошли местные жители, которые требовали прекратить акцию. В конфликт вмешалась полиция, которая решила не препятствовать проведению пикета.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы, чтобы рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.