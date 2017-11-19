Двое российских министров Крыма пополнили базу «Миротворца»

Члены российского правительства аннексированного Крыма – министр топлива и энергетики Вадим Белик и министр жилищно-коммунального хозяйства Марина Горбатюк пополнили базу украинского сайта «Миротворец».

Информация о чиновниках размещена на сайте в разделе «Чистилище».

В профиле Белика указано, что до аннексии Крыма он руководил Ялтинским управлением по эксплуатации газового хозяйства ОАО «Крымгаз», а также трудился заместителем председателя правления ПАО «Крымгаз».

После аннексии будущий министр работал директором предприятия «Крымгазсети», первым заместителем министра топлива и энергетики полуострова.

На странице Горбатюк указано, что после аннексии Крыма в декабре 2014 года будущего министра назначили на должность первого замглавы российской администрации Судака.

Также на сайте «Миротворец» появились адреса Белик и Горбатюк.

Публичных комментариев российских министров Крыма по этому поводу пока нет.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».