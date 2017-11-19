В ООН может состояться новое голосование по расследованию химатак в Сирии – СМИ

Дипломаты Швеции и Уругвая подготовили новый проект резолюции, который предполагает продолжение расследования ООН о том, кто несет ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии.

Об этом накануне сообщил представитель российской миссии в ООН Федор Стрижовский, информирует ТАСС.

По его словам, два непостоянных члена Совета безопасности выдвинули компромиссный проект по восстановлению работы Общего следственного механизма ООН и Организации за запрещение химоружия.

Это сообщение появилось на следующий день после того, как Россия ветировала предложение продлить мандат совместного расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия.

Это было 11-е вето Москвы в ООН от начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

Срок мандата совместного расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия истек в полночь 17 ноября.

26 октября появился отчет о расследовании химатак в Сирии, который, в частности, обвиняет власти Сирии в газовой атаке в апреле этого года в удерживаемом тогда повстанцами городе Хан-Шейхуне, в результате которой погибли не менее 87 мирных жителей, среди них не менее 30 детей и многие женщины, и еще сотни пострадали.

В отчете приведены многочисленные доказательства того, что ядовитый газ зарин, использованный для нападения, происходил из высококачественных сирийских правительственных запасов, а не был самодельным продуктом повстанцев, или что кратер от взрыва боеприпаса могла вызвать только авиабомба, а не подрыв какого-то устройства на земле.

Россия, которая поддерживает правящий режим Сирии, резко раскритиковала этот отчет и пыталась поставить под сомнение его доказательства. На Западе, наоборот, высоко оценили работу авторов отчета.