Россия: Совет при президенте рекомендует отклонить законопороект о СМИ-«иноагентах»

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) видит ряд существенных недостатков в законопроекте о СМИ-«иноагентах» и рекомендует вернуть его в Госудуму для «устранения недостатков».

Об этом 19 ноября сообщает близкое к Кремлю информагентство ТАСС со ссылкой на источники в СПЧ.



«Совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Минюста России», – опасаются авторы документа.

В проекте экспертного заключения также указывается на процедурные

нарушения при принятии Госдумой законопроекта.

Госдума России приняла документ о СМИ-«иностранных агентах» в целом. Рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента, Совете федерации, ожидают 22 ноября, после чего его для вступления в силу должен подписать президент России Путин.

Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте список медиаорганизаций, которых может касаться новый закон. Среди его первых целей могут оказаться девять средств информации, связанных с Радио Свобода и «Голосом Америки».

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе.

Посол США в России Джон Хантсман посетил в пятницу московское бюро медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, выразив поддержку журналистам в связи с возможным распространением на СМИ российского законодательства об «иностранных агентов».

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​