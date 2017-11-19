Саакашвили заявляет об избиении неизвестными своего водителя

Ночью 19 ноября двое неизвестных напали на водителя бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, сообщает политик в Facebook.

«После того, как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал с хозяйством. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его у дома и жестоко избили», – написал Саакашвили.

Саакашвили утверждает, что в больнице пострадавшему диагностировали «тяжелое сотрясение мозга».

В полиции пока не комментировали это заявление Саакашвили.

Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украина сообщили о выдворении группы граждан Грузии.

В СБУ, в частности, сообщили, что были реализованы «мероприятия для принудительного возвращения на родину восьми граждан Грузии».

Это решение СБУ приняла на основании материалов, которые «свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины», говорится в сообщении.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, по сообщениям, через сознательное представление ложных сведений при приобретении украинского гражданства.

31 октября Окружной административный суд Киева сообщил, что открыл производство по иску Саакашвили против управления миграционной службы во Львовской области, которое ранее отказало ему в предоставлении дополнительной защиты из-за неправильно оформленного и поданного заявления. Рассмотрение дела назначено на 30 ноября, за день до окончания срока справки.

Против Саакашвили возбужден ряд уголовных дел в его родной Грузии, которая уже длительное время добивается от Украины его выдачи.