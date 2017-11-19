Крымчан предупреждают о сильном дожде, снеге и ветре 20-21 ноября

Крымское управление МЧС соседней России объявило экстренное предупреждение на 20-21 ноября о сильном дожде, снеге и ветре.

Об этом сообщает подконтрольное Кремлю правительство полуострова.

«Утром и днем 20 ноября, ночью 21 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства сообщила, что планируя поездку через Керченскую паромную переправу стоит следить за изменениями в ее работе на официальном сайте ООО «Морская дирекция».