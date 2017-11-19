Журналисту Сущенко грозит 20 лет заключения в России – Фейгин

Адвокат Марк Фейгин утверждает, что российский суд собирается приговорить украинского журналиста Романа Сущенко к 20 годам лишения свободы.

Об этом 19 ноября он написал на странице в Твиттере.

«Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетает на свидание жена с дочерью, в канун «суда», где ему собираются выписать 20 лет за «сбор информации о предположительном вторжении России в Украину» летом-осенью 16-го (по версии следствия)», – написал Фейгин.

ФСБ России 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющие государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

В сентябре этого года Московский горсуд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

В октябре Фейгин сообщил, что следствие по «делу Сущенко» завершено. 10 ноября Московский городской суд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.