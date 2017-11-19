В России через сайт объявлений продают якобы лимузин маршала Жукова – СМИ

Лимузин, на котором мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков, выставлен на продажу за 45 миллионов рублей (около 20 миллионов гривен). Согласно информации на сайте Avito, автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 50-е годы направили для проведения приемов и военных парадов в Одесский военный округ, где в то время командующим войсками был Жуков.

«Люди, которые покупают, они просто берут и покупают... И человек поставил в коллекцию, вы же не видите, чтобы он ездил на этом автомобиле где-то по улице, нет. Вы можете в Бельгии где-нибудь встретить (такой автомобиль) или в Италии на какой-то выставке, там, где собираются любители ретро, классических автомобилей. Люди поехали, есть там 50-60 человек, все, они тусовку сделали, она закрыта», – рассказал «РИА Новости» продавец авто.

По его словам, таких автомобилей было выпущено очень мало. Продавец авто утверждает, что у него есть документы и фотография, подтверждающие, что маршал передвигался на этой машине.

Позже в СМИ появилась информация-опровержение причастности к авто советского маршала, якобы от лица того же продавца.