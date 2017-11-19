Под Керчью откопали сельскую усадьбу времен Римской империи

Ученые российского Института археологии при раскопках поселения «Городище 11 километр» под Керчью в зоне строительства трассы «Таврида» обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи. Здесь жили представители «среднего класса» Боспорского царства. Об этом рассказал руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков, сообщает «Новости Крыма».

Остатки зданий и артефакты позволяют судить о быте и культуре сельского населения Крыма в I веке нашей эры.

«Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать «эллинистическими Барби»; это были детские игрушки», – отметил Внуков.

По его словам, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживло экономический подъем.

«Сейчас идет обработка археологических находок. Они будут переданы в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Феодосийский музей древностей и Центральный музей Тавриды», – рассказал руководитель экспедиции.

Крымская новостроечная экспедиция начала работу на аннексированном Россией полуострове весной 2017 года. В течение последних месяцев ученые вели раскопки поселения «Городище 11 километр», расположенного на двух холмах в 15 километрах к западу от Керчи.

В Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.