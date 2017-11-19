По центру Киева активисты прошли маршем за права трансгендерных людей

В центре Киева 19 ноября прошла акция за права трансгендерных людей. Более 50 человек прошли маршем от Софиевской площади до «Золотых ворот», сообщает «Громадське».

На марш пришли и около 15-ти противников акции, однако полиция не позволила им последовать за участниками.

Организаторы акции сообщили, что в Украине данных об убийствах из-за трансфобии нет. В то же время, сильная закрытость трансгендерных людей в украинском обществе означает, что подобные случаи могут просто не становиться известными.

Участники акции также подчеркнули, что транс-людям отказывают в приеме на работу, в аренде жилья, в медицинском обслуживании и тому подобное.

20 ноября – Международный день памяти трансгендерных людей. Каждый год по всему миру в этот день вспоминают тех, кто был убит из-за трансфобии, то есть страха, неприятия, враждебности и ненависти к транс-людям.