Пещера «Мраморная» окружена свалками мусора – природоохранная прокуратура Крыма

Сотрудники подконтрольной России Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов в районе одной из природных достопримечательностей Крыма – «Мраморной» пещеры в одноименном поселке.

«Установлены факты ненадлежащего исполнения органами власти и местного самоуправления возложенных на них обязанностей по своевременному выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, суд обязал министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма очистить от отходов участок местности в селе Мраморное на пути к достопримечательности.

«Требования прокурора удовлетворены, ликвидация всех свалок контролируется прокуратурой», – заверили в ведомстве.

Архивное видео, апрель 2016 года

Местные жители не раз жаловались на проблему. По данным украинской прокуратуры, около 30 лет подряд на этом месте была незаконная свалка. В 2016 году ее будто бы закрыли, но местные власти продолжали свозить сюда мусор из близлежащих сел, рассказывали жители.